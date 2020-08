Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Wilhelmshaven - Kind beim Überqueren der Straße erfasst, es wurde schwerverletzt

Wilhelmshaven (ots)

Am Montagvormittag, 10.08.2020, kam es an der Kreuzung Ruselerstraße/Kreuzstraße zu einem Verkehrsunfall bei dem ein Kind schwerverletzt wurde. Nach ersten Erkenntnissen befuhr eine 63-jährige Fahrzeugführerin eines Pkw Citroen gegen 11:45 Uhr die Ruseler Straße in Richtung Adolfstraße. Zu dieser Zeit fuhr parallel in gleiche Richtung ein 7-Jähriger mit seinem Fahrrad. Als die Frau nach links in die Kreuzstraße abbiegen wollte, überquerte der Junge in Kreuzungsnähe, vermutlich in Verlängerung des linken Gehweges der Ruselerstraße, die Straße und wurde von dem Pkw der Frau erfasst. Ersthelfer haben sich sofort um das Kind gekümmert, dass durch den Zusammenstoß schwer verletzt wurde und in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Die Frau erlitt einen Schock und an beiden Fahrzeugen entstanden Schäden von etwa 1.500 EURO. Die Höchstgeschwindigkeit ist im betreffenden Bereich der Unfallstelle auf 30 km/h begrenzt. Die Polizei bittet Zeugen, die ergänzende Angaben machen können, sich mit der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen. (909388)

