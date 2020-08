Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Angezeigte schwere Körperverletzung in Sande - Gegensätzliche Aussagen, so dass die Polizei zur Aufklärung um Zeugenhinweise bittet

Sande (ots)

Am Sonntagnachmittag, 09.08.2020, wurde bei der Polizei eine Körperverletzung angezeigt, die sich in der vorangegangenen Nacht zwischen 00:00 und 03:00 Uhr ereignet haben soll. Ein 19-Jähriger gab an, in der Nacht zu Fuß mit einem Begleiter von der Hauptstraße in den Falkenweg eingebogen zu sein. Dort wäre ihnen ein 25-jähriger flüchtiger Bekannter und dessen 32-jähriger Begleiter auf Fahrrädern entgegengekommen. Nach jetzigem Sachstand sei der 25-Jährige vom Fahrrad abgestiegen, habe das Opfer angesprochen und unvermittelt mehrfach mit der Faust in das Gesicht geschlagen. Der 19-Jährige musste bereits in der Nacht stationär im Krankenhaus aufgenommen werden und zog sich durch die Gewalteinwirkung u.a. mehrere Frakturen der Gesichtsknochen, und ein Schädel-Hirn-Trauma zu. Im Rahmen der aufgenommenen Ermittlungen wegen schwerer Körperverletzung ergaben sich unterschiedliche Angaben, so dass die Polizei Zeugen bittet, die in der Nacht in dem Bereich einen Streit beobachtet oder gehört haben, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04461/9211-0 in Verbindung zu setzen.

