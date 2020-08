Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Sachbeschädigung an einem Grundstückszaun und Diebstahl von Solarleuchten in Jever - Zeugen gesucht!

Jever (ots)

Im Zeitraum vom 07.08. bis 09.08. ist es im Bereich Am Stellwerk in Jever zu einer Sachbeschädigung des dortigen Lattenzauns des Privatgrundstücks gekommen.

Zudem wurden, mutmaßlich durch dieselben Täter, Solarleuchten und ein Hinweisschild aus dem Beet gerissen und in den Garten geworfen. Im Bereich Kiebitzstraße wurden in der Nacht zum 09.08.2020 zwei Solarleuchten von einem Privatgrundstück entwendet. Ob es sich um die in den Garten geworfenen handelt, wird derzeit geprüft.

In beiden Fällen bittet die Polizei um Hinweise. Zeugen, die Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten, ihre Hinweise unter der Rufnummer 04461/9211-0 mitzuteilen.

