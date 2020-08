Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Pressebericht des PK Varel vom 07. - 09.08.2020

Bild-Infos

Download

Varel (ots)

++ Verkehrsunfall mit glimpflichem Ausgang ++

Zetel/Neuenburg- Am Freitag, dem 07.08.2020, gegen 15.40 Uhr, ereignete sich im Einmündungsbereich Astede / Westersteder Straße (L 815) ein Verkehrsunfall. Die Fahrerin eines Renault bog am Unfallort nach links auf die Westersteder Straße ein. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines von links kommenden Treckergespanns, sodass es zur Kollision kam. Aufgrund der ersten Meldungen, wonach die Insassen des Pkw eingeklemmt sein könnten, wurden die freiwilligen Feuerwehren Neuenburg und Zetel und Einsatzkräfte des Rettungsdienstes zum Unfallort entsandt. Wie sich herausstellte, wurden die 54-jährige Fahrerin des Elektroautos und ihre 34-jährige Beifahrerin glücklicherweise nur leicht verletzt und waren nicht eingeklemmt. Die entstandenen Sachschäden belaufen sich auf ca. 12.500 Euro (Bildaufnahme siehe Anlage). Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungs- bzw. Aufräumarbeiten musste die L 815 gesperrt werden.

++ Radfahrer leicht verletzt ++

Bockhorn- Am Freitag, dem 07.08.2020, gegen 16.40 Uhr, ereignete sich Am Markt (L 816), in der Zufahrt zum dort ansässigen Verbrauchermarkt, ein Verkehrsunfall. Die 71-jährige Fahrerin eines Opels, die in Richtung Steinhausen fuhr, bog nach links in die Zufahrt des Verbrauchermarktes ab. Hierbei übersah sie einen 49-jährigen Radfahrer, der dort unerlaubt mit seinem Pedelec auf dem Gehweg, ebenfalls in Richtung Steinhausen fahrend, unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Radfahrer stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. An beiden Fahrzeugen entstanden leichte Sachschäden.

++ Einbrecher hatten es auf Werkzeuge abgesehen ++

Varel- Am Samstagnachmittag stellte der Inhaber eines an der Hans-Schütte-Straße ansässigen Heizungsbauunternehmens den Diebstahl von Elektrowerkzeugen fest. Aufgrund der Gesamtumstände ist derzeit davon auszugehen, dass der oder die Täter bereits in der Zeit vom 04.08.2020 bis 05.08.2020, zwischen 20.30 Uhr und 09.00 Uhr, über ein auf Kipp stehendes Fenster in die Büro- bzw. Lagerräume der Firma eindrangen und die Werkzeuge entwendeten. Hinweise nimmt die Polizei Varel, Tel. 04451-9230, entgegen.

++ Fahren unter Betäubungsmittelbeeinflussung ++

Zetel - Am Samstagabend, gegen 23:00 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte die Fahrerin eines Ford, die auf der Bohlenberger Straße unterwegs war. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Anzeichen dafür, dass die 33-jährige Fahrerin unter dem Einfluss berauschender Mittel stehen könnte. Ein Drogenvortest ergab, dass die Frau offenbar Cannabis konsumiert hatte. Nach der angeordneten Entnahme einer Blutprobe wurde der aus dem Raum Zetel stammenden Frau die Weiterfahrt untersagt. Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

++ Verkehrsunfall mit Flucht - Zeugen gesucht! ++

Varel- Am Freitagmittag, in der Zeit zwischen 12:00 bis 12:15 Uhr, beobachtete ein Zeuge einen Radfahrer, welcher in der Rüstringer Straße mit einem parkenden weißen Pkw BMW, 3-er Reihe, kollidierte und anschließen die Örtlichkeit in unbekannte Richtung verließ. Weitere Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel, Telefonnummer 04451-9230, in Verbindung zu setzen.

++ Streit im Straßenverkehr endet mit Beleidigungen und einer Körperverletzung ++

Varel- Am Sonnabend, gegen 12.35 Uhr, soll in der Hafenstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen dem noch unbekannten Führer eines Kleinkraftrades und dem Fahrer eines VW-Golf gekommen sein. Hintergrund des ausufernden Streits soll eine angebliche Vorfahrtverletzung gewesen sein. Im Zuge der Auseinandersetzung soll der Unbekannte versucht haben, den 71-jährigen Pkw-Fahrer aus dem Wagen zu ziehen und ihn dabei auch massiv beleidigt haben. Der aus dem Kreis Wesermarsch stammende Pkw-Fahrer wurde leicht verletzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Varel, Tel. 04451-9230, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell