POL-WHV: Pressemeldung für das Stadtgebiet Wilhelmshaven, 07.-9.08.2020

++ Trunkenheit im Verkehr ++

Am Samstagnachmittag, gegen 16:45 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte eine 43-jährige Pkw-Führerin in der Bremer Straße, 26389 Wilhelmshaven. Bei der Verkehrskontrolle ergab ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von 1,45 Promille. Der Fahrzeugschlüssel wurde vorübergehend sichergestellt und die Weiterfahrt mit dem Pkw untersagt. Eine Blutprobenentnahme wurde im Anschluss auf der hiesigen Polizeidienststelle von einem Arzt durchgeführt. Die 43-Jährige muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr in einem Strafverfahren verantworten.

In den frühen Morgenstunden des 09.08.2020, gegen 02:35 Uhr, kam einer Funkstreifenwagenbesatzung auf der Hooksieler Landstraße ein Pkw in Schlangenlinien entgegen. Der aus Bremen kommende Pkw wurde einer Verkehrskontrolle unterzogen. Auch hier stellten die Polizeibeamten Alkoholgeruch in der Atemluft des 40-jährigen Fahrzeugführers fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,68 Promille. Die Weiterfahrt wurde dem aus Bremerhaven stammenden Mann untersagt. Zum Zwecke der angeordneten Blutprobenentnahme wurde er der hiesigen Polizeidienststelle zugeführt. Im Anschluss an die Durchführung der Blutprobenentnahme wurde die Weiterfahrt untersagt, der Pkw-Schlüssel sichergestellt und der Führerschein beschlagnahmt. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde auch in diesem Fall eingeleitet.

++ Verstoß Pflichtversicherungsgesetz ++

Am Samstagnachmittag, gegen 15:58 Uhr, fiel einer Funkstreifenwagenbesatzung in Höhe der Kreuzung Gökerstraße/Ebertstraße ein E-Scooter auf, den zwei Personen gleichzeitig nutzten. Der E-Scooter und die beiden Personen wurden einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Beamten fest, dass an dem E-Scooter nicht das erforderliche Versicherungskennzeichen angebracht war. Auf Nachfragen konnte der 23-jährige Fahrzeugführer auch keinen Versicherungsnachweis vorzeigen, sodass ein Strafverfahren nach dem Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet wurde.

++ Fahrlässige Körperverletzung durch Hundebiss + Zeugenaufruf ++

Am Freitagabend, 07.08.2020, gegen 20:45 Uhr, kam es zu einem Zwischenfall in der Jadeallee. Das 33-jährige Opfer hatte sich zu dieser Zeit fußläufig in nördliche Richtung bewegt. In Höhe des Grodendamms sei diesem eine Gruppe bestehend aus zwei Frauen, einem Mann sowie einem Kleinkind entgegengekommen. Eine der Frauen habe einen Hund an einer Leine geführt. Beim gegenseitigen Passieren habe der Hund das Opfer in dessen rechte Wade gebissen. Hierdurch wurde das männliche Opfer leicht verletzt. Trotz Ansprache des Opfers habe sich die Personengruppe entfernt und sei in die Einmündung am Zwischenhafen gelaufen.

Die Frau, die den Hund an der Leine geführt habe, wird wie folgt beschrieben: - ca. 25-30 Jahre alt - trug einen olivgrünen Jumpsuit - trug einen Sonnenschirm

Bei dem Hund soll es sich um einen "kräftigen" Rehpinscher gehandelt haben.

Zeugenhinweise nimmt die hiesige Polizeidienststelle unter 04421/942-215 entgegen. (900228)

++ Verkehrsunfallflucht + Zeugenaufruf ++

Am 08.08.2020 zwischen 17:00 Uhr und 17:20 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Rheinstraße 118, rückwärtiger Parkplatz, 26382 Wilhelmshaven. Während der Abwesenheit wurde der Audi der Geschädigten im Bereich des linken Kotflügels und der Fahrertür zerkratzt. Der Unfallverursacher touchierte offensichtlich beim Ein-/oder Ausparken das geparkte Fahrzeug der Geschädigten.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei unter 04421/942-215 zu melden. (902777)

++ Blockierung von Rettungswegen am Banter See ++

Am 08.08.2020, gegen 16:14 Uhr, erhielt die hiesige Polizeidienststelle Kenntnis von versperrten Rettungswegen am Banter See. Eine Rettungswagenbesatzung war zu dieser Zeit für einen medizinischen Notfall angefordert worden. Im Bereich der Zuwegung zum Banter See / "Klein Wangerooge" war jedoch die Zufahrt durch mehrere widerrechtlich geparkte Pkw blockiert, sodass die Rettungsdienstbesatzung den Einsatzort aufgrund der zeitlichen Dringlichkeit fußläufig aufsuchen musste. Durch die hinzugerufene Polizei wurden insgesamt sechs Parkverstöße festgestellt und entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Halter bzw. Verantwortlichen zu den Pkw wurden über mehrere Lautsprecherdurchsagen gebeten, ihre Fahrzeuge umgehend wegzufahren. Da es trotz der Durchsagen zunächst nicht zu den gewünschten Reaktionen kam, wurde zur Gefahrenabwehr ein Abschleppunternehmen zur Umsetzung der Pkw angefordert. Insgesamt wurden zwei Pkw umgesetzt. Vier weitere Fahrzeugverantwortliche kamen noch vor der Umsetzung ihrer Pkw und bewegten diese fort.

Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang nochmals um die Einhaltung der vor Ort geltenden Verkehrsregelungen. Widerrechtlich geparkte Fahrzeuge werden kostenpflichtig abgeschleppt; entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren werden eingeleitet.

++ Sonstiges ++

Am Wochenende wurden der Polizei Wilhelmshaven eine Vielzahl von Ruhestörungen und Streitigkeiten gemeldet. So mussten die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten alleine wegen der gemeldeten Ruhestörungen über dreißig Mal zu Einsätzen im Stadtgebiert, überwiegend wegen lauter Musik, ausrücken.

