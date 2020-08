Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in Wilhelmshaven - trotz Sturz weitergefahren - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Am Donnerstagnachmittag, 06.08.2020, kam es in der Werfstraße gegen 16:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Eine 55-Jährige befuhr zu dieser Zeit die Werftstraße in Richtung Süden. An der Kreuzung Werfstraße/Adolfstraße kreuzte von rechts, aus der Adolfstraße kommend, ein Pkw den Weg der Radfahrerin. Sie konnte zwar gerade noch ausweichen, fuhr dann jedoch mit dem Rad gegen den Bordstein und stürzte. Der Fahrzeugführer fuhr einfach weiter, ohne sich um die gestürzte und dadurch leicht verletzte Frau zu kümmern. Bei dem flüchtenden Pkw soll es sich um einen schwarzen Pkw Audi 3 gehandelt haben. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben bzw. Angaben zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen. (895103)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell