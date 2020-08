Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen in Zetel - es blieb bei Sachschäden

Zetel (ots)

Am Donnerstagabend, 06.08.2020, befuhren gegen 19:05 Uhr eine 20-Jährige aus Wilhelmshaven in ihrem PKW VW Lupo und ein 32-Jähriger aus Bockhorn in seinem PKW Opel Astra die Jakob-Borchers-Straße in Richtung Autobahn. Verkehrsbedingt mussten beide ihre Fahrzeuge anhalten, das eine nachfolgende 37-Jährige aus Varel in ihrem PKW Audi übersah und auf den Pkw der vor ihr befindlichen 20-Jährigen auffuhr. Dieses Fahrzeug wurde schließlich auf das davorstehende geschoben, es entstand ein Sachschaden von etwa 6000 EURO.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell