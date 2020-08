Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln in Varel - der Drogenschnelltest verlief positiv -Polizei untersagt die Weiterfahrt und leitet Verfahren ein

Varel (ots)

Am Donnerstagnachmittag, 06.08.2020, hielt eine Funkstreifenwagenbesatzung auf der Hafenstraße gegen 16:25 Uhr einen Pkw an. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten bei der 25-Jährigen Auffälligkeiten fest, die auf eine Beeinflussung von berauschenden Mitteln hindeuteten. Ein daraufhin durchgeführter Urintest verlief positiv auf den Konsum von THC, so dass die Entnahme einer Blutprobe erforderlich und die Weiterfahrt untersagt wurden. Gegen die 25-Jährige leiteten die Beamten ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren ein.

