Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Schwerer Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang in Wilhelmshaven - beide Unfallfahrzeuge wurden beschlagnahmt

Wilhelmshaven (ots)

Am Donnerstagabend, 06.08.2020, kam es gegen 19:25 Uhr auf der Hooksieler Landstraße (L 810) in Fahrtrichtung Wilhelmshaven, im Bereich Klein Buschhausen zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen setzte der 49-jährige Fahrzeugführer eines Pkw Hyundai aus einer hinter einem Traktor befindliche Fahrzeugkolonne heraus zum Überholen an. Der direkt hinter dem Traktor fahrende 49-Jährige Fahrzeugführer des Pkw Skoda, setzte ebenfalls zum Überholen an und übersah dabei den bereits überholenden Pkw Hyundai. Es kam zum Zusammenstoß, durch den der Hyundai nach einer Kollision mit einem Baum in den Graben geschleudert wurde und auf dem Dach liegen blieb. Der 49-jährige Wilhelmshavener wurde zunächst von Ersthelfern reanimiert, die medizinische Versorgung von den Kräften des eintreffenden Rettungsdienstes fortgesetzt, der Fahrzeugführer verstarb am Unfallort. In dem Pkw Skoda saß zum Zeitpunkt des Unfalls eine Familie aus dem Bundesland Nordrhein-Westfalen (Stadt Essen). Neben dem Fahrzeugführer befand sich eine 46-Jährige und die beiden Kinder, eine 14-Jährige und ein 12-Jähriger. Die Jugendliche wurde durch die umherfliegenden Glassplitter im Gesicht verletzt. Beide Pkw wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt, insgesamt entstand ein Schaden von etwa 15.000 EURO, die Ermittlungen dauern an. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Rettungsmaßnahmen kam es für die Dauer von etwa zwei Stunden zu einer Vollsperrung der Hooksieler Landstraße (ab Hooksiel). Die Polizei bittet Zeugen, die ergänzende Angaben machen können, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen. (895483)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell