Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in Bockhorn - das verursachende Fahrzeug soll eine Anhängerkupplung haben - Polizei bittet um Hinweise

Bockhorn (ots)

Am Donnerstagmorgen, 06.08.2020, kam es gegen 09:50 Uhr zu einem Unfall auf einem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Südstraße. Beim Rückwärtsausparken stieß ein Fahrzeug gegen einen abgestellten PKW Renault Clio. Das verursachende Fahrzeug soll mit einer Anhängerkupplung ausgestattet gewesen sein und mit dieser gegen den Renault gestoßen sein. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle. Zeugen, die diesen Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizei Bockhorn unter der Rufnummer 04453/978620 in Verbindung zu setzen.

