POL-WHV: Tageswohnungseinbruch in Wilhelmshaven - Täter nutzt zum Einstieg ein offenes Fenster und entwendet Bargeld

Wilhelmshaven (ots)

Am Donnerstag, 06.08.2020, betrat ein bislang unbekannter Täter in der Zeit von 11:30 - 13:05 Uhr das offene Fenster eines Einfamilienhauses in der Austernstraße, durchwühlte die Schränke und entwendete Bargeld. Außerdem kam es in der Nacht zum Donnerstag, 06.08.2020, zu einem Pkw-Einbruch. Von einem in der Bordumstraße geparkten Pkw wurde die hintere Scheibe eingeschlagen, Diebesgut ist derzeit nicht bekannt. In beiden Fällen werden Zeugen gebeten, denen in der Nacht in der Bordumstraße bzw. in den Vormittags- bzw. Mittagstunden in der Austernstraße etwas aufgefallen ist, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen. (456871 und 893315)

