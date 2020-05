Polizei Düsseldorf

POL-D: Grafenberg - Seniorin in Hausflur überfallen - Täter flüchtet mit Bargeld - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Düsseldorf (ots)

Grafenberg - Seniorin in Hausflur überfallen - Täter flüchtet mit Bargeld - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Samstag, 2. Mai 2020, 18.20 Uhr

Nach einem Raubgeschehen gestern Abend in Grafenberg sucht die Düsseldorfer Polizei nach Zeugen. Eine 76 Jahre alte Frau war von einem Unbekannten im Hausflur überfallen worden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei Düsseldorf betrat die Seniorin gestern gegen 18.20 Uhr den Hausflur eines Mehrfamilienhauses an der Straße Pöhlenweg, als ihr ein Unbekannter folgte, sie unvermittelt an die Wand drängte und die Geldbörse mit mehreren Hundert Euro aus ihrer Handtasche entwendete. Im Anschluss flüchtete der Tatverdächtige in Richtung Sulzbachstraße. Eine Fahndung blieb bislang ohne Erfolg.

Der männliche Unbekannte ist circa 1,80 Meter groß. Er hat dunkle Augen, dunkelbraue lockige kurze Haare und sprach akzentfreies Deutsch. Er war mit einer schwarzen Jacke und einer blauen Jeans bekleidet und hatte laut Angaben des Opfers ein gepflegtes Erscheinungsbild.

Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 13 der Düsseldorfer Polizei und Telefon 0211-8700 entgegen.

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:

Polizei Düsseldorf

Pressestelle



Telefon: 0211-870 2005

Fax: 0211-870 2008

http://www.duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell