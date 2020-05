Polizei Düsseldorf

POL-D: Stadtmitte - Polizeieinsatz am Hauptbahnhof - Mann durch Messer leicht verletzt - Tatverdächtiger flüchtig

Düsseldorf (ots)

Stadtmitte - Polizeieinsatz am Hauptbahnhof - Mann durch Messer leicht verletzt - Tatverdächtiger flüchtig

Freitag, 1. Mai 2020, 19 Uhr

Noch nicht abschließend geklärt sind die Gründe aus denen gestern Abend vier Männer zunächst in Streit geraten sind. Im Verlauf der daraus folgenden Auseinandersetzung setzte einen von ihnen ein Messer ein und verletzte dabei einen 20-Jährigen so, dass er in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden musste. Drei der Beteiligten wurden durch die alarmierten Kräfte der Bundes- und der Landespolizei festgehalten und identifiziert. Der vierte Beteiligte und vermeintliche Messerstecher konnte entkommen.

Bei der Durchsuchung eines der Männer, einem 23-Jährigen aus dem Irak, fanden die Beamten Betäubungsmittel. Ob Drogen den Ausschlag für den Streit gegeben haben könnten, ist Bestandteil der Ermittlungen. Die Fahndung nach dem Flüchtigen dauert an.

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:

Polizei Düsseldorf

Pressestelle



Telefon: 0211-870 2005

Fax: 0211-870 2008

http://www.duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell