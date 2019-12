Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Wohnungseinbruch

Lippe (ots)

(sbe) In der Zeit vom 20.12.19, 15:00 Uhr bis zum 23.12.19, 10:15 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus an der Herderstraße ein. Das Wohnhaus wurde durchsucht und unter anderem Bargeld entwendet. Hinweise nimmt die Direktion Kriminalität der KPB Lippe unter 05231 / 6090 entgegen.

