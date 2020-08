Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Nachtragsmeldung zum Raub in Jever - Polizei bittet zwei im Outdoorbereich sitzende Gäste sich zu melden - Bild von der getragenen Maske (Vergleichsmodell)

Wie die Polizei bereits mitteilte, kam es am späten Mittwochabend, 05.08.2020, in der Innenstadt zu einem Überfall in einer Gaststätte. Dort betrat gegen 23:20 Uhr ein männlich maskierter Täter das Lokal in der Steinstraße und bedrohte die Wirtin mit einem Messer; auf die Pressemitteilung wird verwiesen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68442/4672566 Im Rahmen der Anschlussermittlungen wurde die getragene Maske beschrieben: Hierbei soll es sich um eine weiße Gesichtsmaske, ähnlich wie auf dem Foto gehandelt haben, s. Vergleichsbild! Außerdem sollen beim Restaurant, kurz vor der Tat, zwei Gäste draußen gesessen haben. Sie wären unvermittelt vor dem Überfall gegangen, so dass die beiden Gäste als Zeugen gesucht werden. Die Polizei hofft, dass den beiden bzw. weiteren Zeugen, möglicherweise auch schon in den Abendstunden vorher eine Person in dem Nahbereich aufgefallen ist, die sich u.U. verdächtig verhielt. Diese werden zur weiteren Aufklärung gebeten, ihre Beobachtungen der Polizei unter der Rufnummer 04461/9211-0 mitzuteilen.

