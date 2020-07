Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Luftzug verantwortlich für einen Brand im Wangerland - Bewohner können Küchenbrand mit eigenen Mitteln löschen

Wangerland (ots)

In einer Ferienwohnung in Horumersiel kam es am Mittwochabend, 29.07.2020, gegen 18:20 Uhr zu einer leichten Brandentwicklung.

Auf Grund eines Luftzuges fielen in einer Wohnung Am Huf, auf einer Küchenzeile, eine Plastikflasche und eine Küchenrolle auf die zu diesem Zeitpunkt heiße Herdplatte und gerieten in Brand. Noch vor dem Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Minsen konnten die Bewohner den Brand mit eigenen Mitteln löschen.

Ein Gebäudeschaden entstand nicht, jedoch ist die Ferienwohnung auf Grund der Rauch- und Rußschäden derzeit nicht bewohnbar.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell