Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Jever - Abbiegen zu spät erkannt - an beiden Unfallfahrzeugen entstanden Sachschäden

Jever (ots)

Am Mittwochabend, 29.07.2020, befuhr eine 45-Jährige Fahrzeugführerin eines Pkw gegen kurz vor halb neun aus Richtung Wangerland kommend die Wangerländische Straße in Richtung Innenstadt und bog in Höhe der Einmündung "An der Kleiburg" nach links ab. Ein ihr nachfolgender 23-jähriger Pkw-Fahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den abbiegenden Pkw auf, der dadurch erheblich beschädigt wurde. Er war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen wird auf 7500 EUR geschätzt.

