Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Einbruch in ein Einfamilienhaus in Wilhelmshaven - Unbekannte hebeln Terrassentür auf - Polizei bittet um Hinweise

Wilhelmshaven (ots)

Bislang unbekannte Täter hebelten in der Zeit vom 25.-28.07.2020 die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Hegelstraße auf. Derzeit können keine Angaben zum Diebesgut gemacht werden. Außerdem versuchten Unbekannte in der Zeit vom 27.07., 16:00 Uhr - 28.07.2020, 12:00 Uhr die Zugangstür eines in Aldenburg, Am Fort Schaar abgestellten Bauwagens aufzuhebeln. Dort waren offensichtlich die elektrischen Geräte im Fokus der Täter, es blieb jedoch beim Versuch. In beiden Fällen werden Zeugen gebeten, denen in dem Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

