Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Versuchter Einbruch und ein aus Sicht des Täters erfolgreicher Einbruch in einen Kellerraum in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

In der Nacht zum Dienstag, 28.07.2020, beschädigte ein bislang unbekannter Täter mit einer Vogeltränke das Fenster eines Gebäudes in der Bismarckstraße, ein Eindringen in das Gebäude fand nicht statt.

Außerdem kam es in der Zeit vom 24.-26.07.2020 zu einem Einbruch in einen Kellerraum eines Reihenhauses in der Genossenschaftsstraße.

Dort wurde Bargeld entwendet.

In beiden Fällen bittet die Polizei um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 04421/942-0.

