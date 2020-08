Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Versuchter Tageswohnungseinbruch in Hooksiel - die Tür hielt stand, es blieb bei Hebelversuchen, die Täter kamen nicht ins Haus

Wangerland-Hooksiel (ots)

Am Sonntag, 09.08.2020, versuchten unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Bakenstraat einzudringen.

Die Täter nutzten am Nachmittag die Abwesenheit der Bewohner aus und hebelten an der rückwärtigen Terrassentür. Die Tür hielt den Hebelversuchen jedoch stand, so dass kein Eindringen in das Objekt stattgefunden hat.

Zeugen, denen an dem Sonntag, insbesondere in den Nachmittagsstunden verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04461/9211-0 in Verbindung zu setzen.

