Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Laub im Kellerschacht eines MFH entzündet +++ Keine Schäden

Delmenhorst (ots)

Am Montag, den 20. April 2020, kam es zu einem Feuer im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Viktoriastraße in Nordenham.

Gegen 16:00 Uhr entdeckten Anwohner ein Feuer im Keller des Gebäudes und alarmierten die Rettungskräfte. Die Feuerwehr aus Nordenham stellte fest, dass Laub im Kellerschacht in Brand geraten war. Für die Dauer der Löscharbeiten der Feuerwehr wurde eine Straßensperrung eingerichtet.

Sowohl Personen als auch das Gebäude sind durch das Feuer nicht zu Schaden gekommen. Wie sich das Laub entzünden konnte, ist derzeit noch unklar.

