Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verstoß gegen Corona-Verordnungen mit anschließender Trunkenheitsfahrt eines Pedelec-Fahrers in Schortens - 39-Jähriger war mit 2,08 Promille unterwegs

Schortens (ots)

Am Sonntagnachmittag, 09.08.2020, meldete sich eine Zeugin bei der Polizei und teilte den Beamten mit, dass sich ein Mann beim Naturfreibad in Schortens über die Abstandsgebote der derzeit geltenden Corona-Verordnung hinwegsetzen würde. Die eingesetzten Beamten trafen den von der Zeugin beschriebenen 39-Jährigen aus Schortens auf einem Pedelec (bbH 25 km/h) im Bereich Jeversche Straße an, er hatte sich bereits vom Freibad entfernt. Im Rahmen der Kontrolle bemerkten die Beamten, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand, was der daraufhin durchgeführte Atemalkoholtest bestätigen konnte. Er zeigte bei dem 39-Jährigen eine Atemalkoholkonzentration von 2,08 Promille an, so dass die Entnahme eine Blutprobe und die Untersagung der Weiterfahrt erforderlich wurde. Die Beamten leiteten gegen den Mann ein Ermittlungsverfahren wegen einer Trunkenheitsfahrt im Verkehr sowie wegen des Verstoßes gegen die Corona-Verordnung ein.

