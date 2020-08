Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Unbekannte schlagen die Scheibe der Tür eines Mehrfamilienhauses ein und hebelten die Scheibe der Beifahrertür eines Pkw auf - Zeugen gesucht

Wilhelmshaven (ots)

In der Zeit vom 06.-09.08.2020 schlugen bislang unbekannte Täter die Scheibe der rückwärtigen Tür eines Mehrfamilienhauses in der Grenzstraße ein. Durch das dadurch entstandene Loch in der Scheibe war ein Eindringen in das Objekt möglich. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde offenbar nichts entwendet, unter Umständen wurde der Täter gestört. Außerdem hebelten Unbekannte am Sonntag, 09.08.2020, in der Zeit von 15:30 - 17:05 Uhr das Fenster der Beifahrertür eines in der Friedenstraße abgestellten Pkw Citroen auf und entwendeten das in der Mittelkonsole zurückgelassene Portemonnaie samt Inhalt. Immer wieder warnt die Polizei davor, keine Wertsachen beim Verlassen des Fahrzeuges liegenzulassen. Informationen rund um den Eigentumsschutz finden Sie unter www.polizei-beratung.de. In beiden Fällen werden Zeugen gebeten, die Auffälliges bemerkt haben, sich mit der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

