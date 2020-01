Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Wildunfälle mit Füchsen

Medard / Rothselberg (ots)

Unfälle mit Füchsen sind relativ selten. Am Montag sind gleich zwei der Tiere tödlich verunglückt: Auf der B 420 zwischen Medard und Odenbach kam bereits im Frühverkehr (06:30 Uhr) einer "unter die Räder". Nach dem Zusammenstoß lief hier "Meister Reineke" allerdings noch davon. Der Fahrzeugführer hatte auch Glück. Die Polizisten fanden sein Kennzeichen an der Unfallstelle und gaben es ihm zurück. Am Abend (22:15 Uhr) wollte ein Fuchs die L 372 zwischen Rothselberg und Kollweiler queren. Der PKW-Fahrer konnte nicht mehr ausweichen. Er legte das tote Tier zur Abholung in den Straßengraben.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lauterecken



Telefon: 06382 9110

PILauterecken@Polizei.RLP.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1355



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell