Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Nicht auf Betrugsmasche eingehen!

Jettenbach (ots)

Keine zweifelhaften Überweisungen ins Ausland oder via Bankunternehmen ohne Rücktrittsmöglichkeiten! Eine "ältere" Dame hatte die Polizei verständigt als sie von einem Inkassounternehmen mit entsprechendem Briefkopf zur Überweisung von überfälligen Beträgen aufgefordert wurde. Sie hätte bei einem Glückspiel am Telefon eine zustimmende Äußerung gemacht. Tatsächlich hatte die 70-Jährige nie an einem Glückspiel teilgenommen. Sie wird nun vorsorglich der Mahnung widersprechen und die Polizei auf dem laufenden Stand halten. Überweisungen, die wie hier ins Ausland gehen sollten, sind regelmäßig nicht mehr zurück zu buchen. Deshalb muss hier zuerst in aller Ruhe die tatsächliche Rechtslage geklärt und gegebenenfalls notfalls auch ein Rechtsanwalt zu Rate gezogen werden. Angeblich "telefonisch durchgeführte Geschäftsabschlüsse" sind stets eine intensive Überprüfung wert.

