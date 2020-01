Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Bei Jugendschutzkontrollen Drogen sichergestellt

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots)

Bei Kontrollen am Montag hat die Polizei im Bereich Schlosspark Drogen bei mehreren Personen sichergestellt. Bei einem 18-Jährigen aus dem nördlichen Donnersbergkreis wurden drogenspezifische Utensilien aufgefunden. Ein Schnelltest reagierte positiv auf das Rauschmittel Amfetamin. Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz laufen auch gegen einen 26-Jährigen aus dem Stadtgebiet Rockenhausen. Die Beamten fanden in seiner Jackentasche ein Päckchen mit weißem Pulver. Auch hier schlug der Drogentest auf das berauschende Mittel Amfetamin an. Die sichergestellten Drogen werden zwecks einer eingehenderen Untersuchung an das Landeskriminalamt versandt. Drei weitere Jugendliche wurden beim verbotswidrigem Rauchen erwischt. Nach Verständigung der Eltern wurden die Zigaretten mit deren Einverständnis vernichtet.

