Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Diebstahl von zwei Kaminrohren von einem Baugrundstück in Wilhelmshaven - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Wilhelmshaven (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Nacht zum Sonntag, 09.08.2020, von einem Baugrundstück in der Bremer Straße zwei Edelstahl-Kaminrohre. Nach derzeitigem Sachstand könnten sich der oder die Täter mit einem Roller vom Tatort entfernt haben, auf jeden Fall bittet die Polizei zur Klärung um Hinweise zu möglich verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, die an dem Wochenende in der Straße aufgefallen sind.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

