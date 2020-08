Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Unbekannte entwenden beide Rückspiegel eines Rollers und beschädigen ein Straßenschild in Sande

Sande (ots)

Unbekannte Täter montieren am 08.08.2020, im Zeitraum von 01.00 Uhr bis 05.00 Uhr, beide Rückspiegel eines Mofarollers ab und entwenden diese. Der Motorroller war ordnungsgemäß hinter einem Mehrfamilienhaus in der Berliner Straße in Sande abgestellt. Außerdem wurden am gleichen Tag, allerdings gegen 08.00 Uhr Beschädigungen an einem Straßenschild an der Kreisstraße 99 in Sande festgestellt. Bei dem beschädigten Schild handelt es sich um einen großen Wegweiser zur Autobahn, gegen den unbekannte Täter offenbar mit hohem Kraftaufwand Gegenstände geschleudert haben müssen. Hierbei sind im Schild entsprechende Einschläge entstanden. In beiden Fällen werden Zeugen gebeten, die Auffälliges beobachten konnten, sich mit der Polizei in Sande unter der Rufnummer 04422/684 in Verbindung zu setzen.

