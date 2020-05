Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfall; Zeugen zu Raub gesucht; Diebstahl; Einrichtung einer Ermittlungsgruppe mit Zeugenaufruf; Einbruch

Reutlingen (ots)

Riederich (RT): Vorrang missachtet

Zwei nicht mehr fahrbereite Autos und ein Sachschaden von etwa 11.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag in der Stuttgarter Straße ereignet hat. Ein 53-Jähriger wollte gegen 12.30 Uhr mit seinem Audi A4 von einem Parkplatz in die Stuttgarter Straße einfahren, übersah dabei aber einen aus Richtung Bempflingen heranfahrenden Seat Ibiza. Dessen 46-jähriger Fahrer hatte keinerlei Chancen mehr, um rechtzeitig reagieren zu können, sodass es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Verletzt wurde zum Glück niemand. Beide Autos waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. (cw)

Kirchheim/Teck (ES): Zeugen zu zurückliegendem Raub am Bahnhofsvorplatz gesucht

Zeugen zu einem Raub auf einen 57-jährigen, gesundheitlich beeinträchtigten Mann, der sich bereits in der Nacht zum 1. Mai 2020, gegen 1.15 Uhr, ereignet hat, aber erst einige Tage später zur Anzeige gebracht wurde, sucht die Kriminalpolizeidirektion Esslingen.

Der 57-Jährige war mit der S-Bahn am Bahnhof Kirchheim angekommen und wollte sich auf den Heimweg begeben, als auf dem überdachten Bahnhofsvorplatz zwei unbekannte, junge Männer auf ihn zukamen und von ihm die Übergabe seines Einkaufstrolleys verlangten. Als er dies verweigerte und um Hilfe rief, ließen sie kurz von ihrem Opfer ab, attackierten es dann aber mit mehreren Schlägen gegen Kopf und Hals, wobei der 57-Jährige mit einer blutenden Gesichtsverletzung zu Boden ging. Das Duo nahm den Trolley an sich und flüchtete über einen Fußweg in Richtung Jahnstraße. Ein Taxifahrer kam dem Verletzten zu Hilfe. Drei weitere, noch unbekannte Zeugen, vermutlich junge Leute zwischen 20 und 25 Jahre alt, verfolgten die Täter und nahmen ihnen den Trolley wieder ab.

Die Kriminalpolizei bittet nun insbesondere die drei Zeugen, die den Trolley des Opfers zurückgeholt haben, aber auch andere Zeugen, die Täterhinweise geben können, sich unter Tel. 0711/39900 bei der Kripo oder unter 07021/5010 beim Polizeirevier Kirchheim zu melden. Die Räuber waren um die 20 Jahre alt, schlank und hatten dunkle Haare. Einer war zwischen 160 und 170 cm, der andere etwa 175 cm groß. Der Kleinere sprach deutsch ohne erkennbaren Akzent. Einer der beiden trug eine helle Jeansjacke, der zweite ein dunkles Kapuzenshirt mit einem unbekannten Schriftzug auf der Brust. (ak)

Neuhausen (ES): Wärmepumpen gestohlen (Zeugenaufruf)

Diebe haben sich in einem Neubaugebiet in der Ziegelei in Neuhausen zu schaffen gemacht. In der Zeit von Mittwoch, 16 Uhr, bis Donnerstag, acht Uhr, entwendeten bislang mehrere unbekannte Täter drei originalverpackte Wärmepumpen der Marke Viessmann. Die Wärmepumpen befanden sich vor einem noch unbewohnten Neubau in der Martha-Arnold-Straße. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf zirka 9.000 Euro. Da zum Abtransport der jeweils 95 Kilogramm schweren Geräte ein größeres Fahrzeug nötig war, erhofft sich der Polizeiposten Neuhausen, unter Telefon 07158/9516-0 sachdienliche Hinweise zu bekommen. (ms)

Mössingen (TÜ): In der Wohnung überfallen - Ermittlungsgruppe eingerichtet (Zeugenaufruf)

Nachtrag zur Pressemeldung vom 11.05.2020/16.21 Uhr

Nach dem Überfall auf einen 39-Jährigen in seiner Wohnung am Sonntagabend durch zwei maskierte und mit einer Pistole bewaffnete Männer hat das Kriminalkommissariat Tübingen zur Aufklärung der Tat eine zwölfköpfige Ermittlungsgruppe eingerichtet. In diesem Zusammenhang hat die Kriminalpolizei folgende Fragen:

- Wer hat am Sonntagabend, gegen 22.20 Uhr, im Bereich der Lessingstraße, Bergstraße, Otto-Merz-Straße oder Robert-Koch-Straße verdächtige Wahrnehmungen gemacht?

- Wem sind im genannten Bereich möglicherweise zwei Männer oder ein Fahrzeug aufgefallen?

- Insbesondere suchen die Ermittler nach einem unbekannten, älteren Paar als mögliche Zeugen, das am späten Sonntagabend in der Lessingstraße einen Spaziergang gemacht haben soll und bittet die Personen, sich zu melden. Wer kennt ggf. dieses Ehepaar? Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Tübingen, Telefon 07071/972-8660. (cw)

Rottenburg am Neckar (TÜ): Einbrecher in Gartengrundstück

In ein Gartenhaus und einen Schuppen im Martinsbergweg ist in der Zeit zwischen vergangenem Freitag und Donnerstag, 10.20 Uhr, eingebrochen worden. Ein bislang unbekannter Täter drang in das umzäunte Gartengrundstück ein, öffnete gewaltsam die Türen eines Holzschuppens sowie eines Gartenhauses und durchsuchte die Innenräume nach Stehlenswertem. Ersten Erkenntnissen zufolge ließ der Einbrecher eine Motorsäge im Wert von etwa 150 Euro, Benzinkanister und Getränke mitgehen. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. (sm)

Rückfragen bitte an:

Andrea Kopp (ak), Telefon 07121/942-1101



Christian Wörner (cw), Telefon 07121/942-1102



Michael Schaal (ms), Telefon 07121/942-1104



Simone Mayer (sm), Telefon 07121/942-1108





Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell