Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Sachbeschädigung an einem Elektromobil in Jever

Jever (ots)

Am Freitagnachmittag, 07.08.2020, beschädigten Unbekannte in der Zeit von 15:30 - 16:30 Uhr ein in der Passage am Alten Markt, Höhe Hausnummer 16 befindliches Elektromobil (Seniorenmobil). Zeugen werden gebeten, die Polizei in Jever telefonisch unter nachfolgender Nummer zu kontaktieren: 04461/92110.

