Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Wohnungs- und Dachstuhlbrand - Bewohnerin lebensgefährlich verletzt

Osnabrück (ots)

Zu einem Wohnungs- und Dachstuhlbrand kam es am Sonntagmorgen in der Schwenkestraße im Stadtteil Eversburg. Gegen 06 Uhr machten ein Rauchmelder und Brandgeruch die Hausbewohner auf die Flammen aufmerksam. Beim Eintreffen der Polizei kam es zu einer deutlichen Rauchentwicklung, Flammen schlugen aus dem Dach und Fenster waren bereits geborsten. Sechs Hausbewohner hatten sich selbstständig aus dem Gebäude gerettet. Es wurde allerdings eine 51-jährige Hausbewohnerin vermisst. Ein Polizeibeamter und ein Anwohner begaben sich unter erheblicher Eigengefährdung in das brennende Dachgeschoss und retteten die Frau noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr. Die Frau wurde zunächst in ein Osnabrücker Krankenhaus gebracht und von dort in eine Spezialklinik geflogen. Ihr Körper wurde großflächig verbrannt, es besteht akute Lebensgefahr. Der Anwohner und der Polizeibeamte wurden bei der Personenrettung durch Rauchgase verletzt. Noch vor Ort wurde der Anwohner durch den Rettungsdienst behandelt, der 36-jährige Polizeibeamte liegt inzwischen in einem Krankenhaus. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen.

