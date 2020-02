Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Heck eines Mercedes mit grüner Farbe besprüht - Polizei bittet um Hinweise

VS-Villingen (ots)

Im Zeitraum von Sonntagabend bis Montagmittag hat ein unbekannter Täter mit Farbschmierereien rund 3000 Euro Sachschaden an einem schwarzen Mercedes der C-Klasse in der Königsberger Straße verursacht. Der Unbekannte machte sich mit einer Farbdose an dem Wagen zu schaffen und besprühte das gesamte Heck des geparkten Mercedes mit grüner Farbe. Die Polizei Villingen (07721 601-0) ermittelt nun wegen der begangenen Sachbeschädigung und bittet um sachdienliche Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Dieter Popp

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1012

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell