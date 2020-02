Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach) Stromverteilerkästen mit Farbe beschmiert (22.02.2020-23.02.2020)

Stockach (ots)

Unbekannte Täter besprühten in der Nacht von Samstag auf Sonntag drei Stromverteilerkästen in der Aachstraße mit schwarzer und grüner Farbe. Personen, die Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Stockach, Tel. 07771/9391-0, zu wenden.

