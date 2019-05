Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Binzen: Fußgängerin bei Verkehrsunfall mit Lkw schwer verletzt - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am heutigen Montag, 27.05.19, gegen 14.45 Uhr, in der Hauptstraße in Binzen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Verkehrspolizei wurde eine 76jährige Frau von einem Baustellen-Lkw erfasst. Dieser stand zuvor in einer Parkbucht neben der Hauptstraße und stieß beim Anfahren mit der Frau, die sich vor dem Lkw befand, zusammen. Hierbei zog sie sich schwerste Beinverletzungen zu. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Die Haupstraße war voll gesperrt. Die Unfallaufnahme ist beendet (16.15 Uhr), die Sperrung wurde aufgehoben. Zur genauen Klärung der Unfallursache sucht die Verkehrspolizei, Tel. 07621/9800-0, Zeugen.

Kj

