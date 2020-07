Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Zwei Pedelecs in Holzhausen gestohlen

Georgsmarienhütte (ots)

In der Nacht zum Samstag wurden aus einer Garage im Brüggereschweg, Stadtteil Holzhausen, zwei hochwertige Pedelecs entwendet. Ein Damenrad der Marke "Stevens", Modell "E-Triton PT5" in grau-schwarzer Farbe und ein Herrenrad in schwarzer Farbe von der Marke "Bulls", Modell "Cross Lit Evo". Der Wert der Pedelecs beträgt zusammen mehr als 7000 Euro. Wer Hinweise zu dem Diebstahl geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Georgsmarienhütte unter der Rufnummer 05401/879500.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Matthias Bekermann

Telefon: 0152/09399168

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell