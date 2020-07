Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bissendorf: Unfall mit zwei Verletzten und hohem Sachschaden

Bissendorf (ots)

Gegen 16:35 Uhr ereignete sich am Freitagnachmittag auf der Wissinger Straße ein schwerer Auffahrunfall. Der Fahrer eines weißen Audi befuhr die Wissinger Straße aus Richtung Bissendorf kommend und beabsichtigte nach links in die Feldstraße abzubiegen. Um den Gegenverkehr durchzulassen, musste er sein Fahrzeug stoppen. Hinter ihm hielt eine 48-jährige Bissendorferin in ihrem VW Golf, die ebenfalls in Richtung Wissingen unterwegs war. Ein 21-jähriger Bissendorfer in seinem Ford Focus übersah die haltenden Fahrzeuge vor sich und fuhr dem Golf fast ungebremst hinten auf. Der VW wurde dadurch auf die Gegenfahrbahn geschleudert, wo es zu einer zweiten Kollision mit einem entgegenkommenden grauen Audi kam. Der 21-jährige Fordfahrer wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die 48-jährige Golffahrerin erlitt leichte Verletzungen, die Audifahrerin, eine 54-Jährige aus Hagen a.T.W., blieb bei dem Unfall unverletzt. An allen drei Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, sie waren nicht mehr fahrbereit. Nur der Linksabbieger hatte Glück, sein Fahrzeug wurde bei dem Unfall nicht beschädigt.

