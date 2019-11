Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Räuberischer Diebstahl in IT-Shop; ein Täter festgenommen

Kaiserslautern (ots)

Am gestrigen Freitag, gegen 11:30 Uhr, kam es in einem IT-Shop in der Kaiserslauterer Innenstadt zu einem Diebstahl, bei dem die Täter damit drohten Gewalt gegen die im Laden befindlichen Personen anzuwenden. Die beiden Männer betraten zur genannten Zeit den Shop, schüchterten dort befindliche Kunden sowie zwei Angestellte ein und rissen mehrere Mobiltelefone sowie ein Laptop aus den Diebstahlssicherungen. Anschließend verließen die Täter mit der Beute den Laden. Durch einen zufällig vorbeikommenden Passanten konnte einer der Täter, ein 16-jähriger Jugendlicher mit osteuropäischer Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz in Deutschland, bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Der zweite Täter konnte flüchten. Die Kriminalpolizei Kaiserslautern bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise machen können, sich unter der Telefonnummer 0631/369-2620, bzw. KDKaiserslautern.KDD@polizei.rlp.de zu melden.

