Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Auto beschädigt und geflüchtet

Enkenbach-Alsenborn (ots)

Bei einer Unfallflucht in Enkenbach-Alsenborn wurde am Freitagvormittag das Fahrzeug einer 53-Jährigen an der Beifahrerseite beschädigt. Die Geschädigte parkte ihren Wagen gegen halb sechs Uhr morgens in der Unteren Eselsmühle am rechten Fahrbahnrand. Als sie gegen Mittag zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, musste sie den Schaden an der Beifahrerseite feststellen. Bislang gibt es nur vage Hinweise zum Verursacher, daher bittet die Polizei alle Personen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, sich mit der Polizei in der Gaustraße (Tel.: 0631/369-2150) oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

