Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Gas mit Bremse verwechselt - Unfall verursacht

Kaiserslautern (ots)

Zwei leicht verletzte Personen sowie rund 7.000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles am gestrigen Freitagnachmittag in der Schumannstraße. Gegen 16:20 Uhr verwechselte ein 52-jähriger Mann aus Kaiserslautern wohl das Gaspedal mit der Bremse und fuhr auf ein vor ihm stehendes Fahrzeug auf. Dieser Wagen wiederum wurde durch die Wucht des Aufpralls gegen ein weiteres geparktes Fahrzeug geschoben. Zum Zeitpunkt des ersten Aufpralls befanden sich gerade eine 36-jährige Frau sowie ein 37-jähriger Mann, beide aus Kaiserslautern, an ihrem Fahrzeug, um dieses zu beladen. Sie wurden durch den Aufprall leicht verletzt.

