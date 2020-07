Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Pedelec-Fahrerin bei Sturz lebensgefährlich verletzt

Bramsche (ots)

In der Nacht zum Samstag, gegen 00:30 Uhr, befuhren vier Personen die leicht abschüssige Straße Am Berge in Richtung Venner Straße (B218). Eine 62-jährige Bramscherin stürzte dort alleinbeteiligt mit ihrem Pedelec. Sie zog sich bei dem Unfall lebensgefährliche Verletzungen zu, die auch der Sturzhelm nicht verhindern konnte. Ein Rettungswagen brachte die Frau in ein Osnabrücker Krankenhaus. Da bei der Verletzten eine Alkoholbeeinflussung festzustellen war, ordnete die Staatsanwaltschaft Osnabrück die Entnahme einer Blutprobe an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Matthias Bekermann

Telefon: 0152/09399168

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell