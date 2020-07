Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche

Engter: Motorradkontrollen und Geschwindigkeitsmessungen an der "Rennstrecke Evinghausen"

Bramsche (ots)

Bereits am vergangenen Sonntag kontrollierten spezialisierte Verkehrskräfte der Polizei Osnabrück im Bereich der sogenannten "Rennstrecke Engter-Evinghausen". Der Schwerpunkt der Beamten lag auf Geschwindigkeitsverstößen und Motorradkontrollen. In der Vergangenheit kam es auf dem Streckenabschnitt wiederholt zu schweren Verkehrsunfällen. Anwohner zeigen sich seit Jahren durch auftretenden Motorradlärm gestört, die örtliche Presse berichtete wiederholt. Am Sonntagnachmittag kontrollierten die Beamten die Geschwindigkeit auf der Fahrbahn in Richtung Engter, in diesem Bereich sind 50 km/h erlaubt. Innerhalb von zwei Stunden wurden sieben ahndungswürdige Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Drei Verkehrsteilnehmer waren so zügig unterwegs, dass Fahrverbote auf sie zukommen. Der Spitzenwert lag bei 81 km/h. Betroffen waren fünf Autos und zwei Motorräder.

Bei den technischen Kontrollen von Motorrädern wurden an sieben Maschinen Mängel beanstandet, bei einigen gleich mehrere. In drei Fällen wurden Manipulationen an der Abgasanlage festgestellt, diese führen in der Regel zu einer unerlaubten Steigerung der Fahrzeuglautstärke.

Weiterhin wurden fehlender TÜV, mangelhafte Reifen, verschlissene Bremsbeläge und andere technische Mängel beanstandet. Für drei Maschinen endete die Kontrolle mit einer Untersagung der Weiterfahrt.

Auf der betroffenen Strecke ereigneten sich in den Jahren 2012 bis 2019 zusammen 91 Verkehrsunfälle. In 46 Fällen waren Motorräder daran beteiligt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Matthias Bekermann

Telefon: 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell