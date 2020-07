Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Merzen: Baucontainer aufgebrochen - Werkzeuge entwendet

Merzen (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es in der Straße Kemnade zu einem Einbruch in einen Baustellencontainer. Nach ersten Ermittlungen ist davon auszugehen, dass die unbekannten Täter ihr Fluchtfahrzeug an der Straße Am Quellengrund geparkt hatten. Mittels Brecheisen wurde der betroffene Baucontainer gewaltsam geöffnet und es wurden verschiedene Werkzeuge im Wert von insgesamt rund 3.500 Euro entwendet. Das Diebesgut transportierten die Täter in einem Maurerkübel durch ein Maisfeld, bis zu ihrem Fahrzeug. Den Kübel ließen sie in der Straße Am Quellengrund zurück. Die Polizei sucht nach Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge in den Straßen Kemnade oder Am Quellengrund aufgefallen sind. Hinweise bitte an die Polizei unter 05901/961480 oder 05439/9690.

