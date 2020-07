Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche

Engter: Werkzeuge und Kupfer aus Firmenfahrzeug entwendet

Bramsche (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es in der Möserstraße in Engter zu einem Diebstahl aus einem Firmenfahrzeug. Aus einem VW Caddy wurden mehrere Akkuwerkzeuge, eine Rohrpresse und vier Eimer mit Kleinteilen aus Kupfer gestohlen. Der Wert des Diebesgutes wird auf zusammen rund 2.500 Euro geschätzt. Wer Hinweise zu dem Diebstahl geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Bramsche unter 05461/915300

