Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Freiheitsstatue beschädigt

Melle (ots)

Am Freitagabend, zwischen 18:30 Uhr und 23:40 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung in der Industriestraße. Im Außenbereich eines Motorradhändlers wurde der Arm einer aufgestellten Freiheitsstatue mutwillig beschädigt. Der rechte Arm, inklusive Fackel, wurde abgerissen. Der Sachschaden wird auf eine niedrige vierstellige Summe geschätzt. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Melle unter 05422/920600.

