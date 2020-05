Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich am Rhein - Einbruch in eine Lagerhalle - Täter machten flüchteten vermutlich ohne Beute

Emmerich am Rhein (ots)

Bereits am Donnerstag, 14.05.20, kam es im Zeitraum von ca. 18:15 bis 22:00 Uhr zu einem Einbruch in eine Lagerhalle auf der Rotterdamer Straße. Bislang unbekannte Täter betraten das Gebäude durch die Eingangstür. Im Gebäude wurden zwei Türen aufgebrochen und Schränke sowie Schreibtischschubladen durchwühlt. Nach ersten Erkenntnissen flüchteten die Täter ohne Beute. Hinweise bitte an die Polizei Emmerich am Rhein unter der Telefonnummer: 02822/7830.

