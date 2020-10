Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein - Vollsperrung der B55 - Eine Leichtverletzte und 11.000 Euro Sachschaden

Warstein (ots)

Am Montag (5. Oktober) musste die B55 in Warstein, aufgrund eines Verkehrsunfalls mit einer Leichtverletzten, für die Unfallaufnahme in der Zeit zwischen 15.40 Uhr und 16.10 Uhr voll gesperrt werden. Eine 26-jährige Warsteinerin befuhr zuvor mit ihrem Wagen die B55 in Richtung Meschede. Ein vor ihr fahrender 21-jähriger Autofahrer aus Olsberg musste verkehrsbedingt anhalten, was die hinter ihm fahrende Autofahrerin zu spät bemerkte und dem Olsberger mit ihrem Wagen auffuhr. Durch den Aufprall wurde die 26-Jährige leicht verletzt. Sie wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Den Unfallschaden schätzt die Polizei auf 11.000 Euro. (reh)

