Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Lipperode - Nach Schweißarbeiten Brand in Zwischendecke

Lippstadt (ots)

Nach Schweißarbeiten an einer Turnhalle an der Moorkampstraße in Lipperode kam es am Montag (5. Oktober), gegen 13.05 Uhr, zu einem Brand in einer Zwischendecke. Nachdem erste eigene Löschversuche erfolglos blieben wurde die Feuerwehr hinzugezogen. Die Polizei beschlagnahmte den Brandort und nahm die Ermittlungen auf. (reh)

