Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Diebstahl auf einer Baustelle in Greifswald

Greifswald (ots)

In der Zeit vom 09. September, gegen 16.15 Uhr, bis zum 10. September 2020, ca. 07.00, sind unbekannte Täter in die Räumlichkeiten einer Baustelle in der Prokofjewstraße eingebrochen und verursachten einen Schaden von etwa 1.300 Euro. Die Diebe entwendeten verschiedene elektronische Werkzeuge. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen dazu aufgenommen. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei dem Polizeihauptrevier Greifswald unter 03834-5400 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

