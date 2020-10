Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Einbruch in Bäckerei

Soest (ots)

Zwischen Sonntag (4. Oktober), 18.30 Uhr, und Montag, 5.30 Uhr, brach ein unbekannter Täter in eine Bäckerei an der Rathausstraße ein. Nachdem der Einbrecher erfolglos versuchte die Haupteingangstür aufzubrechen, konnte er letztendlich über einen Seiteneingang in das Gebäude gelangen. Aus den Räumlichkeiten entwendete er anschließend Bargeld. Zeugen werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02921-91000 in Verbindung zu setzen. (reh)

