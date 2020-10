Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Wickede - Polizei sucht flüchtigen Einbrecher (Abschlussmeldung)

Wickede (ots)

Nach dem bisherigen Ermittlungsstand geht die Polizei davon aus, dass der 19-jährige pakistanische Staatsangehörige, ohne festen Wohnsitz in Deutschland, am Montag (5. Oktober) in der Nähe der Zentralen Unterbringungseinheit an der Mendener Straße versuchte in eine Lagerhalle einzubrechen. Am dem Glaseinsatz der Eingangstür befand sich ein circa 50 cm großes Loch. Vermutlich hatte sich der Tatverdächtige beim Einschlagen der Scheibe verletzt. Nach ersten Erkenntnissen wurde jedoch nichts aus dem Lager entwendet. An den auf Kipp stehenden Fenstern eines in der Nähe befindlichen Hauses befanden sich ebenfalls Blutspuren. Die Polizei geht davon aus, dass er auch hier versuchte einzubrechen. Er wurde von Zeugen im Gartenbereich angesprochen und verließ anschließend das Gelände. Über eine Balkontür gelangte er daraufhin in die Wohnung eines in der Nähe befindlichen Mehrfamilienhauses. Als die Bewohnerin mit ihren Hunden vom Sparziergang wieder zurückkehrte traf sie den 19-Jährigen in der Wohnung an. Um sich vor den Hunden zu schützen zog er die Bewohnerin mit ins Badezimmer und verschloss dieses. Von dort aus öffnete er gewaltsam das Badezimmerfenster und floh aus der Wohnung. Der Mann entwendete zuvor das Handy der Frau und einen kleineren Bargeldbetrag. Im Zuge der umfangreichen Fahndungsmaßnahmen, unter Mitwirkung eines Polizeihubschraubers, Spürhundes und Hinzuziehung von weiteren Polizeikräften, konnte der Tatverdächtige in Tatortnähe festgenommen und dem Krankenhaus zugeführt werden. Entgegen ersten Meldungen waren seine Verletzungen nicht so schwerwiegend, so dass er die Nacht in der Polizeizelle verbringen musste. Im Laufe des Tages wird das zuständige Amtsgericht dann über einen Antrag der Staatsanwaltschaft Arnsberg auf Erlass eines Untersuchungshaftbefehles entscheiden. (reh)

